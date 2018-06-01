Tarla balıkçılığı 5 bin kişiye istihdam sağlayacak

Vali Demirtaş, başkanlığında düzenlenen toplantıda "tarla balıkçılığı’’ projesi ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

Toplantıda, balıkçılık ve su ürünleri potansiyeli oldukça büyük olan Karataş ilçesinde yapılması planlanan “Tarla Balıkçılığı” projesinin geldiği son aşama detaylarıyla ele alındı.

Vali Yardımcısı Murat Süzen, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Yamanyılmaz ile Proje Koordinatörü Can Kabaali’nin katıldığı toplantıda konuşan Vali Demirtaş, projelerin tamamlanmasıyla tarla balıkçılığı yöntemi sayesinde ekilemeyen arazilerde levrek, çupra ve karides yetiştirilebileceğini söyledi.

Vali Demirtaş, Adana’da kurulması planlanan tarla balıkçılığın Türkiye’nin ve dünyanın en büyük Balık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olacağını ve 2 bin nitelikli istihdam olmak üzere 5 bin kişiye istihdam sağlayacağını, yaklaşık 1 milyar 500 milyon TL ticaret hacmi ve yaklaşık 200 milyon dolar ihracat hacmi olacağını dile getirdi.

Vali Demirtaş, Karataş ilçesi Adalı Mahallesi’nde kurulacak olan tarla balıkçılığının şimdiden Adana’ya ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.