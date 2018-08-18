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18 Ağustos 2018 13:09

Tarlada ’altın vuruş’ yapan genç hayatını kaybetti

Adana’da uyuşturucu madde kullanan 28 yaşındaki genç ’altın vuruş’ yaparak hayatını kaybetti.

Tarlada ’altın vuruş’ yapan genç hayatını kaybetti

18 Ağustos 2018 13:09


Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kabaktepe Mahallesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çukurova Üniversitesi’ne ait Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliği zeytin bahçesinde sabah devriye yapan tarla bekçileri, yerde yatan bir şahıs fark etti. Şahsın yanına yaklaşan bekçi, yerde hareketsiz yattığını gördü ve seslendiğinde cevap alamaması sonucu durumu polis ekiplerine bildirdi. Sabah saatlerinde belirtilen adrese gelen polis ekipleri ve 112 acil ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede isminin Volkan K. (28) olduğunu belirledi. İnceleme sonucu Volkan K.’nin vücuduna uyuşturucu madde enjekte ederek öldüğü belirlendi. Polis ekipleri olay çevresinde inceleme yaptığı sırada Volkan K.’nin yakınları gelerek olay yerinde sinir krizi geçirdi.


Volkan K.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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