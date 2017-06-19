Taş heykeller belediye binası önünde vatandaşla buluşuyor

Türkiye, İtalya, Polonya, Bulgaristan, Gürcistan, Ukrayna, Çin ve Hindistan’dan 10 heykeltıraşın 3 haftalık çalışmasıyla ortaya çıkan, ‘Özgürlük’, ‘Nefes Alma’, ‘Yüzücü’, ‘Kanat’, ‘İnanıyorum’, ‘Büyük Bir Şeyin Parçası’, ‘Birlik’, ‘Zincirleri Kırmak’ diye isimlendirilen taş heykeller Adana Büyükşehir Belediyesi binası önünde sergilenmeye başladı.

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İtalya’dan Adriano Ciarla, Alessio Ranalda, Giogie Cpajak, Polonya’dan Anna Rasinska, Bulgaristan’dan George Minchev, Türkiye’den Işıl Şen, Gürcistan’dan Ivane Tsiskadze, Ukrayna’dan Michael Levchenko, Çin’den Qian Sihua ve Hindistan’dan Tutu Pattnaik katılarak yaptığı, Büyükşehir Belediyesi önünde sergilenen heykelleri Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü inceledi.

Belediye binası önünde sergilenen heykelleri inceleyen Başkan Sözlü, heykeltıraşları tebrik ederken Adana’nın sanata ve sanatçıya kapılarının her zaman açık olduğunu ifade ederek, Adana’nın gelişimine katkı sağlayacak her projenin destekçisi olduklarını bildirdi.