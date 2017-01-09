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09 Ocak 2017 10:30

Taşkın derede mahsur kalan iki kadın kurtarıldı

Taşkın derede mahsur kalan iki kadın kurtarıldı

09 Ocak 2017 10:30

Adana’nın Kozan ilçesinde aşırı yağışlarla debisi artan derede mahsur kalan iki kadın, yaklaşık 6 saat sonra UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çulluuşağı Mahallesi’nde oturan Hatice Yılmaz (69) ve Hüsne Canbolat (61), yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ahırlarında hayvanlarını kontrol ettikten sonra eve dönmek istedi. Ancak Yılmaz ve Canbolat, aşırı yağış nedeniyle suların yükseldiği dereden geçemeyince jandarmadan yardım istedi.
Kadınların yardım talebi üzerine olay yerine jandarma ve Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi kadınları bulundukları yerden kurtaramayınca Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri’nden (UMKE) destek istendi.
Bölgeye giden UMKE görevlileri uzun uğraşlar sonucu iki kadını 6 saatlik beklemenin ardından mahsur kaldıkları yerden kurtardı.
Rahatsızlık geçiren Hatice Yılmaz, olay yerinde hazır bekletilen ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kurtarılan kadınlardan Hüsne Canbolat akşama kadar orada kurtarılmayı beklediklerini belirterek, kurtarma ekiplerine köy tavuklu bulgur pilavı sözü verip teşekkür etti.
Taşkın derede mahsur kalan Hatice Yılmaz’ın eşi Eyüp Yılmaz, “Eşim karşıda mahsur kaldı. Orada hayvanlarımız var onlara bakmak için gitmişlerdi. Su yükselince geri gelemediler” dedi.
Ahmet Çürümez adlı vatandaş da buraya köprü yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Sabah bir şey yoktu, hayvanlarına gittiler bir anda afet oldu geri bu tarafa geçemediler dere yükseldi mahsur kaldılar. Kadının biri kalp hastası. Daha önce köprü vardı onu da sel aldı, çaresiz kaldık. Jandarmadan, UMKE’den, AFAD’dan ve itfaiyeden yardım istedik” diye konuştu.



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