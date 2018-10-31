Taşköprü'de "Seyyar Okurlar" kitap okudu

Adana'da imam hatip öğrencileri tarihi Taşköprü'de "Seyyar Okurlar" adıyla kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Gençlere kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi için yapılan etkinlikle ilgili konuşan Tepebağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Vekili Murat Alagöz, "Kitap okuyan gençlerin çevreleriyle kültürel ilişkileri ve dünyaya bakış açıları daha faklı oluyor" dedi.

Adana'da Tepebağ Anadolu İmam Hatip Lisesi, 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu ve İnkılap İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taşköprü'de "Seyyar Okurlar" adıyla kitap okudu. Açık havada gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğinde öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması ve vatandaşların kitap okuma konusundaki farkındalıklarının arttırılması amaçlandı.

Okuma etkinliğiyle ilgili bilgiler veren Tepebağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Vekili Murat Alagöz, kitap okuyan gençlerin çevreleriyle kültürel ilişkileri ve dünyaya bakış açılarının farklı olduğunu belirterek, "Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün Kalite Tespit Sistemi kapsamında bizim fikirlerimizi de alarak oluşturduğu programı gerçekleştirme imkanı bulduk. Adanamızı şehirlerarası anlamda temsil etmiş oluyoruz. Adana genelde kamuoyunda adliye olaylarıyla biliniyor. Biz de buradan gerek Adana'ya gerekse ülke kamuoyuna okuma üzerinden bir mesaj vermek istedik" diye konuştu.

Kitap okuma etkinliğine katılan öğrencilerden Merve Özalp ise kitap okumanın kelime dağarcıklarını geliştirdiğini ve sınavlarda da büyük kolaylık sağladığını belirterek, "Adanamıza çevremize örnek olmak, okumanın ne kadar faydalı olduğunu göstermek için Taşköprü'de kitap okuyoruz. İnsanlarda genelde okuma alışkanlığı yok" ifadelerini kullandı.

Taşköprü'de gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğinin ardından öğrenciler ve öğretmenleri hatıra fotoğrafı çektirdi.