Tatar: "Deprem zararlarının azaltılması için göreve hazırız"

Mehmet Tatar, deprem zararlarının azaltılması konusunda her zaman göreve hazır olduklarını söyledi.

Tatar, 27 Haziran 1998’de meydana gelen Ceyhan-Adana depreminin 19. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, ülke topraklarının yüzde 66`sının 1`inci ve 2`inci derece deprem bölgesinde bulunduğunu hatırlattı. Tatar, “Ülkemizde konutlarımızın yaklaşık 16 milyonu yani yüzde 69`u, nüfusumuzun ise yaklaşık 66 milyonu yani yüzde 2`si 1. ve 2. derece, deprem bölgesinde yer alan ülkemizde, yaşadığımız büyük ölçekli depremlerde yüz bine yakın insanımızı kaybettik, yarım milyonu aşkın konutumuz ciddi şekilde hasar gördü, yüzbinlerce vatandaşımız da yaralandı. Sonuçlarını unutamadığımız felaketleri yaşadık” dedi.

Türkiye’nin aktif bir tektonik kuşak üzerinde yer aldığını hatırlatan Tatar, “Ülkemiz, son günlerde meydana gelen Çanakkale, İzmir (Karaburun), Manisa depremleri gibi gelecekte de değişik büyüklüklerde depremleri yaşamaya devam edecektir” dedi.

Her zaman çözüm odaklı çalışmaların içinde olduklarını, bundan sonra da bu gibi çalışmaların her zaman içinde olacaklarını vurgulayan Tatar, deprem konusunda bu kadar yüksek riske sahip olan Türkiye’de deprem zararlarının azaltılması konusunda yapılacak çalışmalara TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak her zaman göreve hazır olduklarını kaydetti. Tatar, şöyle devam etti:

"Jeoloji mühendislerinin deprem üretecek fayların saptanmasında, tehlike zonlarının belirlenmesinde, olabilecek deprem büyüklükleri ve sonuçlarının ortaya konmasında, yapılacak her türlü mühendislik yapılarında ilgili zeminin jeolojik-jeoteknik özelliklerinin belirlenmesinde ve denetim mekanizmasında yer alması gerekmektedir. Ancak bu tedbirlerin alınmasında çok yararlı olacak jeolojik düzenlemeler ülkemizdeki kamu kurumlarında, yerel yönetimlerde, özel sektörde maalesef yeterince önemsenmemektedir. Çözümün bir parçası olan jeoloji mühendislerinden yeterince faydalanılmamaktadır."

Bu eksikliklerin yaşanacak felaketlerin sonuçlarının daha vahim olmasına davetiye çıkardığını ifade eden Tatar, "Ülkemizin jeolojik gerçekliği dikkate alındığında depremleri önleyemeyiz, ancak zararlarını en aza indirmenin elimizde olduğunu, meydana gelen depremlerin bizleri hazırlıklı olmamız hususunda uyardığını bir kez daha hatırlatıyoruz” diye konuştu.