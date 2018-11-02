Tatarlı Höyük kazısına destek defilesi

Güney Rotary Kulübü, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü'nün katkılarıyla Adana'nın kültürel mirasına sahip çıkmak, farkındalık oluşturmak ve Tatarlı Höyüğü kazılarına destek sağlamak amacıyla defile düzenledi.

Adana Müze Kompleksinde düzenlenen etkinliğe Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü de katıldı.

Güney Rotary Kulübü Başkanı Ebru Songül Yalçın. yaptığı konuşmada, Tatarlı Höyükte Doç. Dr. Serdar Girginer başkanlığında 2007 yılından bu yana kazı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Kazılarla birlikte tarih öncesi ve tarihi çağlara ait önemli bulgular ele geçti. Adanalılar olarak çok şanslıyız ki Valimiz Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü'nün destekleriyle müze müdürümüz Nedim Dervişoğlu ve Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Meral Altınkaya'nın katkılarıyla, müzemiz atmosferinde tarihimizi beraber yaşayacağız" dedi.

"Adana barışın doğduğu şehir"

Çalışmalarda mührü bulunan Kraliçe Puduhepa'nın önemli bir karakter olduğunu vurgulayan Yalçın, "O zamanların Hürrem Sultanı. Tarihte bilinen ilk yazılı barış antlaşmasının 3 mühründen biri kraliçe Puduhepa'ya aittir. Bu yüzden Adana, barışın doğduğu şehirdir. Belki de Anadolu'da 'Mühür kadındadır' sözü buradan gelmektedir. Bende bir kadın olarak 'Barış her zaman mümkündür' diyorum. Şu anda karşınızda olmamı sağlayan kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını veren, en büyük ilham kaynağımız Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyorum" diye konuştu.

Daha sonra Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan defile davetlilere sunuldu.