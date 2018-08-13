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13 Ağustos 2018 16:03

Tatil sitesi sahibinden "Bin dolar bozdur 3 gün bedava tatil yap" kampanyası

Adana’da tatil köyü sahibi Süreyya Kayar, bin dolar bozduran herkese 3 günlük tatil hediye edeceğini açıkladı.

Tatil sitesi sahibinden

13 Ağustos 2018 16:03


Adana’nın Pozantı ilçesinde tatil köyü işleten iş adamı Süreyya Kayar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yastık altındaki döviz ve altınların bozdurulması kampanyasına destek olmak amacıyla devlet bankalarında bin dolar bozduran herkese 3 günlük tatil hediye edeceğini açıkladı.


Yastık altındaki döviz ve altınların Türk Lirası ile değerlendirilmesi konusunda harekete geçtiklerini belirten Kayar, ekonomik krizle Türkiye’yi parçalamak isteyenlerin olduğunu ifade ederek, “Bin dolar bozduran herkese bir yıl içerisinde kullanmak üzere 2 kişilik, 3 günlük tatil veriyoruz” diye konuştu.


Bu sabahtan itibaren Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar Türkiye’nin dört bir tarafından 67 kişinin kampanyaya destek olarak tatil köyüne müracaat ettiğini kaydeden Kayar, Ağustos ayı sonunda kampanyanın sona ereceğini söyledi. Kayar, ekonomik saldırı altındaki ülkemizin bugünleri atlatması için kendilerinin de bir nebze katkı sağlamak istediğini kaydetti.




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