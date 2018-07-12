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12 Temmuz 2018 12:35

Tatilin keyfi yaz okullarında çıkıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, her yıl düzenlediği ücretsiz yaz okullarıyla geleceğin başarılı sporcularının ve sanatçılarının yetişmesine fırsat tanıyor.

Tatilin keyfi yaz okullarında çıkıyor

12 Temmuz 2018 12:35

Yaz okullarına kayıt yaptıran 7-15 yaş arasındaki çocuklar, futbol, yüzme, güreş, tenis, basketbol, tiyatro, bağlama, gitar, keman, ney ve şan eğitimleriyle yaz tatillerini spor ve sanatla dolu dolu geçiriyor.


Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın koordinesinde açılan yüzme kurslarında çocuklar, haftada üç gün olmak üzere toplam 11 saatte temel yüzme tekniklerini öğreniyor. Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan, Yumurtalık, Feke, Pozantı, Kozan ve Karaisalı ilçelerindeki 10 stadyumda açılan futbol okullarında ise 7 bin çocuğa futbol eğitimi veriliyor. Güreş, tenis ve basketbol branşlarını tercih eden çocuklar da deneyimli antrenörler gözetiminde tatil günlerini spor yaparak değerlendiriyor.


Mimar Sinan Amfitiyatro ve 75. Yıl Sanat Galerisi’nde devam eden kurslarda da minikler, tiyatro, bağlama, gitar, keman, ney ve şan eğitimlerini usta sanatçılardan alıyor.




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