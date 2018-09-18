İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tatlıcı Köse'nin kurucusu toprağa verildi

Adana’nın ünlü tatlıcısı Tatlıcı Köse AŞ’nin kurucusu Mehmet Karahan hayatını kaybetti.

Adana'nın ünlü tatlıcısı Tatlıcı Köse AŞ'nin kurucusu Mehmet Karahan hayatını kaybetti.


Uzun süredir rahatsız olan Mehmet Karahan'ın (82) cenazesi Kabasakal Mezarlığında aile kabristanında toprağa verildi.


Cenazeye, Mehmet Karahan'ın oğulları Veli Karahan, Mahmut Karahan ve Şaban Karahan ile diğer aile fertlerinin yanısıra Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aytaç Durak, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ile kalabalık vatandaş topluluğu katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.