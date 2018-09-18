Tatlıcı Köse'nin kurucusu toprağa verildi

Adana'nın ünlü tatlıcısı Tatlıcı Köse AŞ'nin kurucusu Mehmet Karahan hayatını kaybetti.

Uzun süredir rahatsız olan Mehmet Karahan'ın (82) cenazesi Kabasakal Mezarlığında aile kabristanında toprağa verildi.

Cenazeye, Mehmet Karahan'ın oğulları Veli Karahan, Mahmut Karahan ve Şaban Karahan ile diğer aile fertlerinin yanısıra Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aytaç Durak, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ile kalabalık vatandaş topluluğu katıldı.