TBMM Başkanı Kahraman: "Haçlı duvarını beraber aşacağız"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Havalimanında kendisini karşılayan Adana Valisi Mahmut Demirtaş’la birlikte Adana Valiliğine gelen Kahraman, ziyaretçi defterini imzaladıktan sonra Vali Demirtaş’la görüşme gerçekleştirdi.

Kahraman, daha sonra Adana Büyükşehir Belediyesine geçerek burada Hüseyin Sözlü’yle biraraya geldi. Kahraman ve Sözlü birbirlerine hediyeler taktim ettikten sonra bir süre sohbet etti. Kahraman, isimlerin farklı olsa da milli menfaatlerde herkesin bir araya gelip bir yumruk olduğunu belirterek, "15 Temmuz’da oldu. Bu gece 3 siyasi parti meclisteydi. Biz yeri geldiğinde bütünlüğümüzü hissediyor, hatırlıyor ve biliyoruz. Bunu her zaman bilmeliyiz" diye konuştu.

Türkiye’nin gelişmesini dünyanın istemediğini ifade eden Kahraman, "Her gün gelişen bir Türkiye var ve bunun önünü kesmek isteyen bir ‘haçlı duvarı’ var. Bunu beraber aşacağız" dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman daha sonra Birlik Vakfı Adana Şube Başkanlığını ziyaret etti. Kahraman Adana’daki ziyaretlerinden sonra Mersin’e hareket etti.