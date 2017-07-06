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06 Temmuz 2017 13:11

TBMM Dilekçe Komisyonu Üyelerinden Başkan Sözlü’ye ziyaret

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Alt Komisyon Üyeleri AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, Milliyetçi Hareket Partisi Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü makamında ziyaret etti.

TBMM Dilekçe Komisyonu Üyelerinden Başkan Sözlü’ye ziyaret

06 Temmuz 2017 13:11


Gıda Bankacılığı Uygulamasının Araştırılması ve Yaygınlaştırılmasını İnceleme çalışmaları kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü makamında ziyaret eden TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Alt Komisyon Üyeleri AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, Milliyetçi Hareket Partisi Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Gıda Bankacılığı’nın; “Bağışlanan veya üretim fazlası, sağlığa uygun her türlü gıdayı tedarik eden, uygun şartlarda depolayan ve bu ürünleri doğrudan veya değişik yardım kuruluşları vasıtasıyla ihtiyaç sahipleri ve doğal afetlerden etkilenenlere ulaştıran, kar amacı gütmeyen dernek ve vakıfların oluşturduğu organizasyonların yerine getirmiş olduğu faaliyetler” olduğu ifade ettiler.



‘’Sosyal belediyecilik ilkeleriyle hareket ediyoruz’’


Adana Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya önem verdiklerini belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana’nın hayırsever potansiyelinin yüksek olduğunu ifade etti. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik adına uyguladığı projelerden bahseden Başkan Sözlü, kentte yardıma ihtiyaç sahibi vatandaşların, onları deşifre etmeyecek şekilde ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.


Müslümanlığın en zor dönemini yaşadığını belirten Başkan Hüseyin Sözlü, Ortadoğu’da yaşananlara dikkat çekerken İslam’ın istismar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Yapılan sosyal yardımların ’buna yardım edeyim benim olsun’ anlayışıyla değil Allah rızası için yapılması gerektiğini, hayvanlara dahi merhamet eden Türk Milleti’nin insanlara da merhamet ve şefkatle yaklaştığını aktardı.


Yapılan çalışmaya desteklerini bildiren Başkan Sözlü ziyaret sonunda vekillere Adana hatırası olarak saklayacakları küçük hediyeler takdim etti.




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