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12 Mayıs 2018 10:46

Tecavüze uğradığını iddia edip balkonda yardım istedi

Adana’da bir evin balkonuna çıkıp tecavüze uğradığını ve alıkonulduğunu iddia eden kadın, itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tecavüze uğradığını iddia edip balkonda yardım istedi

12 Mayıs 2018 10:46


Olay, Seyhan ilçesindeki Aydınlar Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bir apartmanın 2. katındaki dairenin balkonuna çıkıp kendisini kilitleyen İlkay Zahide Çakır (33), bir taksici tarafından dairede alıkonulduğunu ve tecavüze uğradığını iddia ederek çevre halkından yardım istedi.


Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, kadını kurtarmak için itfaiyeden destek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını daireden kurtardı. İsmi öğrenilemeyen zanlı gözaltına alınırken, iddiaların gerçek olup olmadığının anlaşılması için İlkay Zahide Çakır da polis merkezine götürüldü.




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