TED Adana Koleji 2017-2018 eğitim-öğretim yılına başladı

Okul bahçesinde düzenlenen törene öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra veliler de katıldı. Ayrıca TED Adana Koleji Özel Anadolu Lisesi de ilk öğrencileri ile birlikte ders zilini çaldı. Törende, öğrencilerin müzik ve spor alanlarında gösterdikleri performanslar beğeni topladı.

"Başarılarımız hız kesmeden devam ediyor"

Törende konuşan okul kurucusu Taha Altaylı, "2017-2018 eğitim-öğretim yılı başladı. Aslında okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin büyük kısmı geçen hafta okula başlamıştı. Lisemizin ilk öğrencileri de bugün okula gelerek, tüm öğrencilerimiz yeni döneme giriş yapmış oldu" dedi.

Okulun TEOG başarı ortalamasının yüzde 98 olduğun belirten Altaylı, "Bu durum, Türkiye için de yüksek bir ortalamayı oluşturuyor. Öğrencilerimizin TEOG sınav sonuçları ortalaması çok yüksek olunca, liseye yeni kayıt aldığımız öğrenci ortalamalarında da bu oranı koruduk. Bu nedenle, TEOG sınavında çok yüksek puan alan öğrencilerin lise kayıt süreçlerini yürüttük. Hatta kayıtlarda bu durumu standart hale de getirdik. TED Adana Koleji Türkiye’nin en iyi okullarından biri olduğunu 3. yılında aldığı başarılarla herkese göstermiş oldu. Hedefimiz seçilmiş öğrencilerle, seçilmiş velilerle, seçilmiş öğretmenlerle yeni bir sistem oluşturmak ve devamlılığını sağlamak. TEOG sınavından yüksek puan alan öğrenciler, keza seçilen veliler ve seçilmiş öğretmenlerimizle hedefimize yürümeye devam edeceğiz. Bu yıl elde ettiğimiz yüzde 98 TEOG başarısını gelecek yıl daha da yukarılara taşımamız gerekiyor. Bu başarı bizlere yeni mesuliyetler getiriyor” diye konuştu.

"Her geçen yıl daha iyi olacağız"

Ortaokul ve Lise Müdürü Oğuz Korkmaz ise konuşmasında, TED Adana Koleji’nin sürekli büyüyen ve gelişen bir eğitim kurumu olduğunu vurgulayarak, "TEOG da çok yüksek puan almış öğrencilerle "Bilim İnsanı Yetiştirme Programını" okulumuza kazandırdık. Üniversite yaşamlarında gerekli olan araştırma becerileri, laboratuvar kullanım yöntemleri ve proje hazırlama süreçleri ile geleceğin Bilim İnsanlarını yetiştirmek istiyoruz. Bu yönde malzeme açısından çok kuvvetli 3 fen laboratuvarımız var. Yabancı dil olarak kendilerini rahatlıkla ifade edebilen ve uluslararası geçerliliğe sahip Cambridge IGCSE programı ile yabancı dilin 4 becerisine de hakim nesiller yetiştirmek istiyoruz. 11 ve 12. sınıflarda ise yoğun bir üniversite hazırlık sistemi ile öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacağız. Ayrıca TED öğrencilerine özel Kanada Değişim ve Çift Diploma programı ayrıcalıkları ile yurtdışı üniversitelere başvuru ve kabul süreçlerine rehberlik edeceğiz. TED Adana Koleji olarak, önümüzdeki günlerde de adımızdan sıkça söz ettirerek, fiziksel ve psikolojik açıdan güvenli bir okul iklimiyle özgür düşünebilen yeni nesiller yetiştirerek örnek bir eğitim kurumu olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.