Tekerlekli sandalyede 70 kilo verdi

Adana’da yaşayan ve memur olan Yakup Yanlış, 4 yıl önce ayağının kırılması sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. 160 kiloya çıkan Yanlış, hayatı çekilmez olunca mide küçültme ameliyatı olmak için Acıbadem Adana Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonrası Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, Yanlış’ın uygun bir diyet programıyla kilolarından kurtulabileceğini söyledi.

Ameliyata hazırlık aşamasında da gerekli olan diyet programıyla kilo vermeye başlayan Yanlış, diyetisyeni ve ailesinin de destekleriyle motive oldu. Vücudundaki yağ oranındaki azalma ve kilo vermeye başlamasıyla motivasyonu daha da artan Yanlış, aradan geçen 15 ayın ardından 160 kilodan 90 kiloya düşerek, sağlığına kavuştu.

Diyetisyen Akgül, Yakup Yanlış’ın çok ciddi insülin direnci, karaciğer yağlanması ve kan yağlarında problemlerin olduğunu vurgulayarak, “Biz özellikle obezite cerrahisi öncesinde de ameliyat sonrası komplikasyonları önlemek için bireyleri takibe alırız. O yüzden Yakup beyden 3 ay kadar uygun bir diyetle tedavisini ve takibini istedim. O da buna olumlu baktı ve obezite cerrahisi ameliyatını ileri bir tarihe erteledik” diye konuştu.

Sürecin 15 ayda 70 kilo kaybıyla devam ettiğini belirten Dyt. Akgül, “Bu süreçte insülin direnci minimuma indi. Karaciğer yağlanmasından kurtuldu ve kan yağlarının daha normal bir seviyeye geldiğini gördük. Her istediğini yedi. Canı baklava, mantı istediğinde bunları yiyebildi” dedi.

Yakup Yanlış’ın kendini iyi hissetmesinin çok değerli ve önemli olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Akgül, “15 ay boyunca hiçbir şekilde motivasyonunun bozulduğunu görmedim. Tabi ki kilo veremediği, zorlandığı zamanlar oldu. Ama kendisine güvenmesi ve yol arkadaşıyla birlikte ilerlemesi onu her zaman güçlü kıldı” ifadelerini kullandı.

Uzun süre obeziteyle mücadele ettiğini ve yaklaşık 2 yıl önce bu duruma bir son vermenin zamanı geldiğine karar verdiğini belirten Yakup Yanlış, “Ameliyat kararını verdikten sonra kontrollerimi yaptırdım. Gizem hanımın yanına geldiğimde işi biraz daha uzatabileceğimizi söyledi. Daha sonra ameliyat diyetiyle başladık. Sonra diyette başarı sağladıkça da ameliyat fikrinden vazgeçip, diyetle yola devam etmeye karar verdik” dedi.

Şimdi koltuk değnekleriyle yürüyebilen Yanlış, 4 yıl önce ayağının kırıldığını ve yıllarca tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu belirterek, “Tekerlekli sandalyeye mahkum kalmamdan dolayı egzersiz yapamadım. Kilom da çok yüksekti. Dışarıdaki işlerimi kardeşim, evdekileri de eşim hallediyordu. Bir kişinin yardımıyla değil, 2-3 kişinin yardımıyla ayağa kalkabiliyordum. Dolayısıyla hiç hareket yapamadım. Hareket edebilseydim belki de bu işi daha kısa sürede halledebilirdik” diye konuştu.