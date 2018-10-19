Tekin: "Planlı üretim ve planlı pazarlama yapılmalı"

Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, domatesin bugün fiyat açısından yüksek bir seyri olduğunu hatırlatarak, "Bunun önüne geçebilmek için planlı üretim ve planlı pazarlama yapılmalıdır" dedi.

Tekin, Adana Ticaret Borsası'nın (ATB) gerçekleştirdiği Narenciye, Yaş Sebze ve Meyve Sektör Toplantısı'nda, her sektörde olduğu gibi tarımda da risklerin olduğunu ifade ederek, "Ana sorunlarımız dünyanın ne istediği, bizim hangi ürünü ne kadar ürettiğimiz ve ne kadarını pazarlayabildiğimizdir. Çiftçi çok üretirse kazanamıyor. Az üretirse elde kalmıyor. Tüm bunlar sizler gibi bizleri de rahatsız ediyor. Bütün bunları raporlar halinde bakanlığımıza iletiyoruz. Buraya gelen genel müdürlerimize içinde bulunduğumuz durumu açık şekilde ifade ediyoruz” dedi.

Amaçlarının çiftçinin, üreticinin eline geçen paranın, kazancın arttırılması olduğuna vurgu yapan Tekin, “Domatesin bugün fiyat açısından yüksek bir seyri var. Bunun önüne geçebilmek için planlı üretim ve planlı pazarlama yapılmalıdır. Bu sağlanmadığı sürece inişli çıkışlı durumlar kaçınılmaz olur. Planlı üretim ve pazarlama yapacağımız yerler işte borsalarımızdır. Adana'da hangi çeşit ve ne kadar narenciye, yaş sebze ve meyve üretilecek. Bulunduğumuz bu mekanda Adana Ticaret Borsasında konuşulmalıdır” diye konuştu.

ATB Başkanı Şahin Bilgiç ise, ticaret borsalarının asıl amaçlarının alıcı ve satıcıyı modern tesislerde buluşturmak olduğuna dikkat çekerek, “Bu konuda Adana çok gerilerde kalmıştı. Bu başlangıçla bunu aşmış olduk. 50 bin tonluk Lisanslı Depoculuğa da başlamış bulunuyoruz. Şu an buğday ve mısırla depolarımız doldu. Lisanslı depolardaki ürünlerde Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) oluşuyor. Bu ELÜS'ler ATB Platformunda işlem görüyor. Yani İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında hisse senetleri ne manaya geliyorsa, ELÜS'lerde aynı manaya geliyor” ifadelerini kullandı.

Adana Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz'de, Hal Kayıt Sistemi'nin bakanlık bünyesinde kurulan yaş sebze meyve ticaretinin takibi amacıyla kullanılan elektronik bir sistem olduğunu belirterek, “Bildirim miktarı üzerinden hal içinde faaliyet gösterenlerden yüzde 1 ve hal dışında faaliyet gösterenlerden yüzde 2 oranında vergi alınır. Bunun iki istisnası vardır. Bunlar üreticiler ve ihracatçılardır. Devletimiz üretimi ve ihracatı desteklemek amacıyla Hal Kayıt Sistemi üzerinden ihracatçılardan herhangi bir vergi kesintisi yapmamaktadır” dedi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Okan Özkaya moderatörlüğünde Prof. Dr. Serdar Satar, Prof. Dr. Faruk Emeksiz ve Prof. Dr. Süha Berberoğlu'nun bilgilendirmesi sonrası narenciye, yaş sebze ve meyve üretiminde, pazarlamasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında katılımcı sektör paydaşlarınca fikir alış verişinde bulunuldu.

Toplantıya oda, meclis ve borsa üyelerinin yanı sıra yaş sebze ve meyve üreticileri katıldı.