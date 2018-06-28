Tekvando İl Spor Okulları eğitimleri devam ediyor

Tekvando Bölge Antrenörü Nurettin Avcı, 5 Ocak Fatih Terim Stadı tribün altında bulunan Çetin Topcuoğlu, Tekvando Antrenman Salonu’nda haftanın 3 günü ikişer seans halinde gerçekleştirdikleri Tekvando İl Spor Merkezleri’ ne toplam 200 sporcunun katıldığını söyledi.

Kursa 6-18 yaş grubu kız ve erkek kursiyerlerin katıldığını belirten Avcı, "Kurslarımız haftada üç günü iki seans olarak devam ediyor. Sporcuların istekli ve arzulu olması bizleri mutlu ediyor. Tekvandoda temel kurallar ile öğrencilere sporda rakibe saygı ve centilmenliği öğretiyoruz. Zaten uzak doğu sporların temelinde disiplin vardır. Kursta başarılı olan sporculara lisans çıkartarak başta Gençlikspor olmak üzere diğer kulüplere de kazandıracağız” dedi.