Telefon dolandırıcısını yönlendiren şahıs yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde yakalanan Fahri Özkan, kendisini bir kişinin yönlendirdiğini söylemesi üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma neticesinde Fahri Özkan’ı yönlendiren Kenan T. (36), Urfa’da yakalandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinden sonra Kenan T., adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz gün Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Elif Zeytun’u (69) arayan bir kişi kendisini "Komiser Kemal" olarak tanıtıp gece bir kuyumcunun soyulduğunu söyleyerek, Zeytun’un 3 bilezik ve 1 yüzüğünü aldı. Ayrıca polis, sahte polis Fahri Özkan’ın, geçtiğimiz ay Kadriye Ceyhan isimli bir kişinin de aynı yöntemle dolandırıldığını ve şahsın verdiği eşkal üzerine yakalanan zanlıyla uyduğunu tespit etti.

Ayrıca geçen sene dolandırıcılıktan cezaevinde kalan Kenan T.’nin yeni tahliye olduğu öğrenildi.