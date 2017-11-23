Televizyon hırsızları kamerada

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf S. (18) ile Tolga A. (26) gece bir iş yerinin havalandırma penceresini sökerek içeri girdi. İş yerindeki televizyonu çalan hırsızlar daha sonra arka bahçedeki kapıdan kaçtı. Çaldıkları televizyonu koltuklarının altına alan hırsızlar bu şekilde sokaklarda yürüdü. Bir ara hırsızlar korkup koşmaya başladı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Sabah işe geldiğinde soyulduğunu fark eden iş yeri sahibi Fulya Ünver, polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, civardaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, hırsızların kimliğini tespit etti.

Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan hırsızlar adliyeye sevk edildi.