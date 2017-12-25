Teniste şampiyonlar belli oldu

Çift kadınlarda İpek Öz-Melis Sezer, çift erkeklerde Gökberk Ergeneman-Barkın Yalçınkale birincilikleri kazandı.

Adana Atlı Spor Kulübü Tesisleri’nde 16 Aralık’ta başlayan ve bir hafta süren Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası’nda 200 tenisçi mücadele verdi. Şampiyonada karşılaşmalar teklerde 32’li, çiftlerde 16’lı fikstürde gerçekleştirildi. Tek kadınlar finalinde Pemra Özgen, rakibi İpek Öz’ü 6-1’lik setlerle 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Pemra Özgen, kariyerindeki 10’uncu Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Şampiyonanın tek erkekler finalinde Altuğ Çelikbilek ile Sarp Ağabigün karşı karşıya geldi. Rakibini 6-3, 1-6 ve 6-4’lük setlerle 2-1 yenen Altuğ Çelikbilek şampiyon oldu.

Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası’nda çiftler final maçları da heyecan fırtınası estirdi. Çift kadınlarda İpek Öz-Melis Sezer, rakipleri Deniz Çömlek-Melis Ayda Uyar’ı 6-1 ve 6-2’lik setlerle 2-0 yenerek, şampiyon olma başarısı gösterdi. Çift erkeklerde ise Gökberk Ergeneman-Barkın Yalçınkale, rakipleri Mert Naci Türker-Koray Kırcı’yı 6-4 ve 3-0 setlerle 2-0 mağlup ederek kupayı kazandı.

Şampiyonların kupalarını Akyürek verdi

Şampiyonada dereceye giren tenisçilerin kupalarını Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Adana Atlı Spor İliescu Tenis Academy Kurucusu Mihai İliescu, Adana Atlı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aytekin, Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül, Toyota Plaza Onatça Yönetim Kurulu Üyesi Canan Onatça, Vestel Keskin Ticaret Yöneticisi Recai Keskin verdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Türkiye’nin usta raketlerini Adana’da buluşturan Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası’na destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirtip, Başkan Hüseyin Sözlü’nün her branşta sporun birleştirici, bütünleştirici gücünü Adana’da hakim kılmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Adana Atlı Spor İliescu Tenis Academy Kurucusu Mihai İliescu ise şampiyonaya tam destek veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye şükranlarını sundu.