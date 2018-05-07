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07 Mayıs 2018 13:06

Tepreş Şöleni’nde Kırım ateşi yakıldı, Kırım türküleri dinlendi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Tepreş Şöleni düzenlendi.

Tepreş Şöleni’nde Kırım ateşi yakıldı, Kırım türküleri dinlendi

07 Mayıs 2018 13:06


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Çakaldere Köyü’nde düzenlenen şölene katıldı. Başkan Sözlü, Kırım Türklerinin danslarını izledikten sonra gerçekleştirdiği konuşmada 15 yıl belediye başkanlığı yaptığı Ceyhan’ı Kırım tatarlarının kurduğunu belirtirken Kırım Türklerinin Rusya’nın işkence ve zulmünden kurtulması gerektiğini, Kırım’da yaşanan dramı anlamak için insan olmanın yeterli olduğunu söyledi.


Kırım Türkleri Derneği Başkanı İsmail Taymaz ise konuşmasında Kırım Türklerinin gördüğü işkencelerini dünyaya haykırmaya devam edeceklerini ifade etti.


Konuşmalar sonrasında temsili Kırım Ateşi yakıldı. Ardından da Başkan Hüseyin Sözlü, şölen alanında vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çekildi.




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