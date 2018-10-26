Terör polisi çocukları tiyatroya götürdü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde terör polisleri 40 çocuğu tiyatroyla tanıştırdı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında "Umutlu Yarınlar" projesi kapsamında 40 dezavantajlı çocuk Adana'ya getirilerek gezdirildi. Hiç tiyatroya gitmediği öğrenilen 40 çocuk, Adana Devlet Tiyatrosu'na götürülerek "Yarınlara Geç Kalmadan" oyunu izledi.

İlk kez tiyatro izleyen çocuklar çok mutlu olduklarını, heyecanlandıklarını söyledi.