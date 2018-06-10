Diğer
Kategoriler
10 Haziran 2018 09:54

Terör propagandası yapan şahıslar tutuklandı

Adana’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda evinde terörist başı Abdullah Öcalan’ı öven dergiler çıkan iki zanlı tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör propagandası yapan şahıslar tutuklandı

10 Haziran 2018 09:54


Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptığını belirledi. Polis, şafak vakti yaptığı operasyonda Mehmet Emin O, Ömer B, Vakkas B, Islam N, Burhan E, Mehmet Mustafa D, Metin B. ve Barış S.’yi yakaladı.


Ömer B. ve İslam N.’nin evinde terörist başı Öcalan’ı öven dergiler ile ayrıca 2 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Emniyette getirilerek sorguya alınan zanlılar suçlamaları kabul etmedi.


İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ömer B. ve İslam N. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken diğer 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç