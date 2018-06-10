Terör propagandası yapan şahıslar tutuklandı

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptığını belirledi. Polis, şafak vakti yaptığı operasyonda Mehmet Emin O, Ömer B, Vakkas B, Islam N, Burhan E, Mehmet Mustafa D, Metin B. ve Barış S.’yi yakaladı.

Ömer B. ve İslam N.’nin evinde terörist başı Öcalan’ı öven dergiler ile ayrıca 2 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Emniyette getirilerek sorguya alınan zanlılar suçlamaları kabul etmedi.

İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ömer B. ve İslam N. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken diğer 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.