Teröre karşı omuz omuza veren polis ve jandarma bu kez kan verdi

Adana'da yaklaşık 500 polis ve jandarma, emniyet müdürlüğü binasında kan verdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü binasında Kızılay Adana Şube Müdürlüğü Kan Merkezi tarafından düzenlenen bir kan bağışı kampanyası kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları ile Adana İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma bu kez hayat kurtarmak için kanını verdi. Kan veren yaklaşık 500 polis ve jandarmaya daha sonrasında da aşure ikram edildi.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız da kan verenler arasındaydı. Adana İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Yalçın, düzenli olarak kan verdiği için kan verme süresi dolmadığından dolayı kan veremedi.

Adana Emniyet Müdürü Yıldız, gönüllü olarak kan vermenin iyilik hareketi olduğunu belirterek, "Hiç görmediğimiz, adını bile bilmediğimiz insanlarla ‘kan kardeşi' olmak için buradayız. Emniyet ve jandarma her zaman el ele ve omuz omuza görev yapıyor. Sadece Adana'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında güvenlik teşkilatlarımız bu birlikteliği en güzel şekilde ortaya koyuyorlar. Emniyet ve jandarma, iç güvenliğimizin teminatı" dedi.

Adana İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Yalçın ise "Eğer bir kişiye bile hayat ışığı olabilirsek, ne mutlu bize. Yaptığımız kan bağışlarıyla insanların hayatlarını kurtarabilme adına jandarma ve polis olarak el ele verdik. Bir kişiye bile hayat ışığı olabilmek çok önemli. Jandarma ve emniyet, birbirinden ayrı kavramlar değil. İkisi de birbirine sırtını verip, yine birbirinden güç alarak, birlikte görev yapan, İçişleri Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar. Bizde ayrı gayrı yok" diye konuştu.

Kızılay Derneği Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da teşkilat olarak 150. kuruluş yıldönümünü kutladıklarını hatırlatarak, "Türkiye'nin '01' plakalı kenti Adana'da iyiliği ve güzelliği bulaştırma adına önemli bir kan bağışı kampanyasını hayata geçirdik. Şifa bekleyen, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşmak istiyoruz. Bir taraftan polis korurken, jandarma güvenliğimizi sağlarken, aynı zamanda da iyiliği bulaştırıyorlar” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Selami Yıldız, Ramazan Saygılı ve Albay Yalçın'a bir plaket sundu.