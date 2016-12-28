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28 Aralık 2016 10:59

Tescilli üretimle narenciyede hem verim hem kalite artıyor

Tescilli üretimle narenciyede hem verim hem kalite artıyor

28 Aralık 2016 10:59

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen, verim ve kalite açısından diğer türlere oranla yaklaşık yüzde 25-30 avantaj sağlayan tescilli mandalina ve limon çeşitleri, Adana Çiftçiler Birliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda üreticilere tanıtıldı.
Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ortaklığında yürütülen proje kapsamında, bölgedeki üreticilere yönelik “Turunçgil Yetiştiriciliği ve Yeni Turunçgil Çeşitleri” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Adana Çiftçiler Birliği Salonu’ndaki toplantıya; Birlik Başkanı Mutlu Doğru, akademisyenler ve narenciye üreticileri katıldı.
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Turunçgil Islahı ve Genetik Bölüm Başkanı Dr. Güçer Kafa, toplantıda, Türkiye’nin narenciye üretimi ve ihracatı hakkında sunum yaptı. Artan narenciye üretimine dikkat çekerek, bu alanda son 50 yılda yapılan hamlelerden bahseden Kafa, sunumunda, Türkiye’nin dünya narenciye pazarındaki durumuna da değindi.
Narenciye dikimi, budaması, toprağın ve yaprağın analiz edilmesi gibi konuları tüm ayrıntıları ile anlatan Dr. Güçer Kafa, son bölümde, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından kalite ve verim açısından öne çıkan türlerden seçilerek geliştirilip tescili yapılan 2 mandalina ile 4 limon çeşidini tanıttı. Çalışmalar sonucunda; mandalina çeşitlerinin “Toros Kırmızısı” ve “Sarıca” adlarıyla; limon çeşitlerinin de “Erdemli33”, “Lamas”, “Yediveren” ve “Enter” isimleriyle tescillendiğini belirten Kafa, “Tescilli ürünler diğer çeşitlere oranla kalite ve verim açısından yüzde 25-30 avantaj sağlıyor. Bu çeşitler verim ve kalite açısından avantajlı olduğu için diğerleriyle aynı su ve gübre kullanılmasına rağmen kazanç daha fazla oluyor” dedi.



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