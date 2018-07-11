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11 Temmuz 2018 12:16

Teşhir iddiasıyla darp edilen şahıs, kendisine tuzak kurulduğunu söyledi

Adana’da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp teşhirde bulunduğu iddiasıyla darp edilen M.

Teşhir iddiasıyla darp edilen şahıs, kendisine tuzak kurulduğunu söyledi

11 Temmuz 2018 12:16

A, alacaklı olduğu kişinin kumpas ve iftirasına uğradığını söyledi.


Dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi, Bülent Angın Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, M.A. isimli şahıs, teşhirde bulunduğu iddiasıyla darp edildi. M.A. olayla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine borçlu olan şahısla buluşmak üzere oraya gittiğini olaya konu yerde kendisine komplo kurulduğunu ifade etti.


Mağdur olduğunu, insan içine çıkamadığını belirten M.A. “Ben alacaklıyım. Paramı almak için gittim. Hem paramı alamadım hem de dayak yediğim yetmediği gibi bir de sapık olarak lanse edildim. Bana komplo kurdular. Bana borçlu olan şahıs ‘sapık, tacizci’ diye bağırınca, bir anda üzerime çullandılar” diye konuştu.


Karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakılan M.A, kendisine kurulan bu tuzaktan dolayı mağdur olduğunu söyledi.




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