Diğer
Kategoriler
08 Eylül 2018 09:16

Tesisatçı pırlanta işlemeli altın tespihi çaldı “Şeytana uydum” dedi

Adana’da su tesisatçısı tamirata gittiği ev sahibinin pırlanta işlemeli altın tespih ve 2 yüzüğünü çaldıktan sonra yakalanınca "Şeytana uydum" dediği öğrenildi.

Tesisatçı pırlanta işlemeli altın tespihi çaldı “Şeytana uydum” dedi

08 Eylül 2018 09:16


Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Fatih Özkılınç, evinin su tesisatını yeniletmek için bir tesisatçı ile anlaştı. Tesisatçı, işleri çabuk bitirmek için yanında yine tesisatçı olan Ahmet Cumali A. (23) ile eve gelerek işe başladı. Evdeki tamirat bittikten sonra Özkılıç, evinde bulunan pırlantalı altın tespih, 2 altın yüzük ve 2 gümüş tespihinin olmadığını fark ederek Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine başvuru yaptı. Özkılıç, evine yabancı kimsenin gelmediğini en son su tesisatçıları geldiğini belirtti. Bunun üzerine polis tesisatçıları bularak ifadelerini aldı. Ahmet Cumali A. isimli tesisatçı yatak odası banyosunda tamirat yaparken bir tespih bulduğunu ve onu alıp kuyumcuya 2 bin 100 liraya sattığını söyledi. Diğer altın ve tespihleri çalmadığını belirtti. Ancak polis buna inanmayarak yaptığı araştırmada çalınan diğer malzemeleri de Ahmet Cumali A.’nın aldığını ve güvercin kafesine saklandığını tespit etti. Polis, kafeste çalınan diğer malzemeleri de bularak emniyete getirip sahibine teslim etti. Zanlı, emniyetteki ifadesinde, "Tespihi 2 bin 100 liraya sattım. Paradan geriye bin 210 lira kaldı. Polis beni yakalayınca bu parayı da geri verdim. Bir anlık şeytana uydum. Çok pişmanın vatandaşın zararına gidermek isterim" dediği öğrenildi.


Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç