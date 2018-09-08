Tesisatçı pırlanta işlemeli altın tespihi çaldı “Şeytana uydum” dedi

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Fatih Özkılınç, evinin su tesisatını yeniletmek için bir tesisatçı ile anlaştı. Tesisatçı, işleri çabuk bitirmek için yanında yine tesisatçı olan Ahmet Cumali A. (23) ile eve gelerek işe başladı. Evdeki tamirat bittikten sonra Özkılıç, evinde bulunan pırlantalı altın tespih, 2 altın yüzük ve 2 gümüş tespihinin olmadığını fark ederek Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine başvuru yaptı. Özkılıç, evine yabancı kimsenin gelmediğini en son su tesisatçıları geldiğini belirtti. Bunun üzerine polis tesisatçıları bularak ifadelerini aldı. Ahmet Cumali A. isimli tesisatçı yatak odası banyosunda tamirat yaparken bir tespih bulduğunu ve onu alıp kuyumcuya 2 bin 100 liraya sattığını söyledi. Diğer altın ve tespihleri çalmadığını belirtti. Ancak polis buna inanmayarak yaptığı araştırmada çalınan diğer malzemeleri de Ahmet Cumali A.’nın aldığını ve güvercin kafesine saklandığını tespit etti. Polis, kafeste çalınan diğer malzemeleri de bularak emniyete getirip sahibine teslim etti. Zanlı, emniyetteki ifadesinde, "Tespihi 2 bin 100 liraya sattım. Paradan geriye bin 210 lira kaldı. Polis beni yakalayınca bu parayı da geri verdim. Bir anlık şeytana uydum. Çok pişmanın vatandaşın zararına gidermek isterim" dediği öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.