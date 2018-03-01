Tezcan: “700 kilometre öteden sesimizi duydunuz”

Çukurova Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısında oy birliğiyle alınan kararla kardeş şehir ilan edilen, iş makinesi ve bir takım ihtiyaç malzemesi hibe edilen Dumlupınar Belediyesi’nin başkanı Niyazi Tezcan ve ekibi Adana’ya gelerek, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e ziyarette bulundu.

Başkan Çetin, Dumlupınar’da yapılacak projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu Tezcan ile Dumlupınar’a yapılması planlanan Emekli Dinlenme Evi’ni ziyaret ederek, emeklilerle sohbet etti ve incelemelerde bulundu.

“Çukurova’nın örnek projesini Dumlupınar’a yapacağız”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan ve ekibine ziyaretleri için teşekkür ederek, “Sizi burada misafir etmek bizim için bir onur. Dumlupınar gibi kardeş şehrimiz olduğu için son derece mutluyuz. Meclisimizden Dumlupınar ilçemize yardımda bulunmak için karar aldık. Gücümüz yettiğince elimizden geldiğince Dumlupınar’a yardım edecek ve ilişkileri güçlendireceğiz. Dumlupınar’ı hiçbir açıdan mağdur etmeyeceğiz” dedi.

Dumlupınar’a yapılacak projeler için meclis üyeleri ile birlikte bir ziyaret gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Çetin, “Biz de en yakın zamanda Dumlupınar’a bir iade-i ziyarette bulunacağız. Geldiğimizde bakacağız, neye ihtiyaç varsa eksiklikleri gidereceğiz. Ve bizim bazı önemli projelerimiz var. Emekli dinlenme evi, kadın sohbet ve dayanışma evi, semt kreşi gibi. Güzel bir parkın içine istenilen ne ise onu yapacağız. Çukurova Belediyesi’nin örnek alınan bir projesini oraya yapacağız” diye konuştu.

“Türkiye’nin kalbine sahip çıktınız”

Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan ise Dumlupınar’a sahip çıktığı için Başkan Soner Çetin’e teşekkür ederek, “Bizlere sevgili Uğur Dündar’ın da tanıştırmasıyla katkıda bulundunuz. 700 kilometre uzaktan bizleri gördünüz, duydunuz. Demek ki gönül gözü açık olunca uzaklık pek bir şey değiştirmiyor. Türkiye’nin kalbine sahip çıktınız. Cumhuriyetin temelinin atıldığı yerlere parti gözetmeksizin sahip çıkmanız bu sizin ne kadar kadirşinaz bir başkan olduğunuzu gösteriyor” ifadelerini kullandı.