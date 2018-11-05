Tezgahlarına el konulan seyyar satıcıların isyanı

Adana'da kaldırım ve yol işgali yaptıkları için el konulan tezgahlarını almak için geldikleri zabıtadan eli boş dönen seyyar satıcılar, "Bu bizim ekmek teknemiz. Ne yapalım, hırsızlık mı yapalım" diye tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi zabıtası Büyük Postane civarında seyyar satıcıların çok yoğun olduğu, yol ve kaldırım işgali yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Zabıta ekipleri seyyar satıcılardan alanı boşaltmasını istedi. Ancak seyyar satıcılar işgale son vermeyince zabıta seyyar satıcıların tezgahına mallarıyla birlikte el koydu. Zabıta ekipleri tezgah ve malları zabıta daire başkanlığına getirdi. Seyyar satıcılar da buraya gelerek tezgahları ve mallarını almak istedi. Seyyar satıcılar tezgah ve mallarının başka bir yere götürülmesini engellemeye çalıştı ancak başaralı olamadı. Zabıta ekipleri seyyar satıcılar ile konuşarak ikna etti. Seyyar satıcılar ise, "Bu bizim ekmek teknemiz. Ne yapalım, hırsızlık mı yapalım" diye tepki gösterdi.

Seyyar satıcılar daha sonra zabıta daire başkanlığı önünden ayrıldı.