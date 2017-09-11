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11 Eylül 2017 22:01

TFF 1. Lig

TFF 1.

TFF 1. Lig

11 Eylül 2017 22:01

Lig’in 4. haftasında Adana Demirspor evinde Gaziantepspor ile karşılaştı. Mücadelden Adana Demirspor 3-1 galibiyetle ayrıldı.



Maçtan dakikalar


20. dakikada Adana Demirspor’da Lalawele’nin ortasında top Hasan’ın eline çarptı orta hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Tambe’nin penaltı atışını kaleci Adnan çıkarttı.


26. dakikada Adana Demirspor’da Lalawele’nin uzaktan sert plasesinde meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


54. dakikada Adana Demirspor’da ceza sahasında topla buluşan Sezer’in pasında Tambe gelişine vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 2-0


57. dakikada Gaziantepspor’da İlker’in köşe vuruşunda Yusuf’un yakın mesafeden kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-1


61. dakikada Adana Demirspor’da Yiğit İncedemir’in pasına gelişine vuran Savaş takımının 3. golünü kaydetti. 3-1



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Deniz Turgut xx, Habip Tiryaki xx


Adana Demirspor: İsmail xx, Yiğitcan Erdoğan xxx, Adil xx, Erhan xx, Sezer xxx, Yiğit İncedemir xxx, Lalawele xxx, Lingane xx, Tambe xxx (Atabey dk. 71 x), Savaş xxx (Umut dk. 74 x), Mendy xx (Abdulkadir dk. 85 x)


Yedekler: Kurtuluş, Tolgahan, Umut, Mustafa, Joseph, Batuhan, Can


Teknik Direktör: Giray Bulak


Gaziantepspor: Adnan x (Selçuk dk. 65 x), Şenol x, Hüseyin x, Hasan x, İlker xx, Zeki x, Oktay xx, Müslüm x, Serhan xx, Sait x (Erdal dk. 85 x), Yusuf x (Enes dk. 61 x)


Yedekler: Yunus, İbrahim, Mustafa, Mert, Ramazan, Gökhan, Mehmet


Teknik Direktör: Bünyamin Sural


Goller: Lalawele (dk. 26), Tambe (dk. 54), Savaş (dk. 61) (Adana Demirspor), Yusuf (dk. 57) (Gaziantepspor)




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