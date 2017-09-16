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16 Eylül 2017 22:03

TFF 1. Lig

TFF 1.

TFF 1. Lig

16 Eylül 2017 22:03

Lig’in 5. haftasında Adanaspor evinde Manisaspor ile karşılaştı. Mücadele Adanaspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar


78. dakikada Adanaspor’da Yener Arıca, Renan Deniz’in ortasıyla topu ağlarla buluşturdu. 1-0


81. dakikada Adanaspor’da Renan Deniz serbest vuruştan topu kaleye attı ama kaleci meşin yuvarlağı tutmayı başardı.


83. dakikada Manisaspor’da Axel Meye kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı kaleye atamadı.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Önder Yılmaz, Selahattin Altay xx


Adanaspor: İrfan Can Eğribayat xx, Gökhan Süzen xx, Diago xx, Renan Deniz xx, Didi xx, Abdulaziz Solmaz x (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 46 x), Yener Arıca xxx (Bekir Yılmaz dk. 90 ?), Tavfik Altındağ xx, Renan Foguinho Vinicius xx, Bahattin Köse xx (Gökhan Meral dk. 88 ?)


Yedekler: Mert Akyüz,, Uğur Daşdemir, Yakup Demir, Ahmet Bahçıvan


Teknik Direktör: Kemal Kılıç


Manisaspor: Emrullah Şalk x, Abdülkadir Korkut xx, Daniel Dimov xx, Ümit Yasin Arslan xx (Fahri Akyol dk. 77 x), Hikmet Balioğlu x, Metin Yüksel xx (Billal Sebaihi dk. 68 x), İsmail Haktan Odabaşı xx, Iyayi Atiemwen xx, Mustafa Sevgi x (Slavko Perovic dk. 84 ?), Berkay Samancı xx, Axel Meye xx


Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Mehmet Enes Sığırcı, Akın Açık, Uğur Pamuk, Zahit Fındık


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Gol: Yener Arıca (dk. 78) (Adanaspor)




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