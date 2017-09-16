TFF 1. Lig

Lig’in 5. haftasında Adanaspor evinde Manisaspor ile karşılaştı. Mücadele Adanaspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar
78. dakikada Adanaspor’da Yener Arıca, Renan Deniz’in ortasıyla topu ağlarla buluşturdu. 1-0
81. dakikada Adanaspor’da Renan Deniz serbest vuruştan topu kaleye attı ama kaleci meşin yuvarlağı tutmayı başardı.
83. dakikada Manisaspor’da Axel Meye kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı kaleye atamadı.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Önder Yılmaz, Selahattin Altay xx
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat xx, Gökhan Süzen xx, Diago xx, Renan Deniz xx, Didi xx, Abdulaziz Solmaz x (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 46 x), Yener Arıca xxx (Bekir Yılmaz dk. 90 ?), Tavfik Altındağ xx, Renan Foguinho Vinicius xx, Bahattin Köse xx (Gökhan Meral dk. 88 ?)
Yedekler: Mert Akyüz,, Uğur Daşdemir, Yakup Demir, Ahmet Bahçıvan
Teknik Direktör: Kemal Kılıç
Manisaspor: Emrullah Şalk x, Abdülkadir Korkut xx, Daniel Dimov xx, Ümit Yasin Arslan xx (Fahri Akyol dk. 77 x), Hikmet Balioğlu x, Metin Yüksel xx (Billal Sebaihi dk. 68 x), İsmail Haktan Odabaşı xx, Iyayi Atiemwen xx, Mustafa Sevgi x (Slavko Perovic dk. 84 ?), Berkay Samancı xx, Axel Meye xx
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Mehmet Enes Sığırcı, Akın Açık, Uğur Pamuk, Zahit Fındık
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Gol: Yener Arıca (dk. 78) (Adanaspor)