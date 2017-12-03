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TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Elazığspor: 2 (İlk Yarı Sonucu)
03 Aralık 2017 16:19
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Elazığspor: 2 (İlk yarı sonucu)
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03 Aralık 2017 16:19
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