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03 Aralık 2017 16:19

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Elazığspor: 2 (İlk yarı sonucu)

0 önde tamamladı.

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - Elazığspor: 2 (İlk yarı sonucu)

03 Aralık 2017 16:19




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