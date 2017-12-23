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23 Aralık 2017 17:41

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

TFF 1.

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

23 Aralık 2017 17:41

Lig’in 17. haftasında Adana Demirspor evinde Ankaragücü ile karşılaştı. Mücadeleden Adana Demirspor 2-1 galibiyetle ayrıldı.



Maçtan dakikalar


7. dakikada Ankagücü’nde Erdem’in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Alihan’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1


72. dakikada Adana Demirspor’da Batuhan’ın sol kanattan ortasında Lalawele’nin gelişine şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1


85. dakikada Adana Demirspor savunmasından dönen topun gelişe sert vuran Putsila’nın şutu üstten az farkla auta çıktı.


90+5. dakikada Ankaragücü’nde Gençer’in ceza alanı içerisinde faul yapması sonucunda hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Batuhan topu ağlarla buluşturdu. 2-1



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Mete Kalkavan xx, Esat Sancaktar xx, Ceyhun Sesigüzel xx


Adana Demirspor: İsmail x, Yiğitcan x, Batuhan xx, Erhan x, Sezer xx, Yiğit x (Adil dk. 88 x), Lalawele xx (Mendy dk. 85 x), Tambe x, Savaş x (Tolgahan dk. 46 x), Atabey x


Yedekler: Kurtuluş, Mustafa, Joseph, Erkam, Can


Teknik Sorumlu: Kubilayhan Yücel


Ankaragücü: Korcan xx, Erdem xx, Alihan xx, Gençer x, Sedat x (Kehinde dk. 80 x), Kenan xx (Enes dk. 89 ?), Putsila xx, Arif x, Ferhat xx, Umut xx, İlhan x (Cheikhou dk. 50 x)


Yedekler: Altay, Mahmut, Mehmet, Szukala, Yusuf, Mert


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Goller: Alihan (dk. 7) (Ankaragücü), Lalawele (dk. 72), Batuhan (dk. 90+5 pen.) (Adana Demirspor)


Sarı Kartlar: Yiğitcan, Batuhan, Erhan, Tambe (Adana Demirspor), Putsila, Gençer (Ankaragücü)




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