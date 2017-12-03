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03 Aralık 2017 17:35

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Elazığspor: 2

TFF 1.

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Elazığspor: 2

03 Aralık 2017 17:35

Lig’in 14. haftasında Adana Demirspor evinde Elazığspor ile karşılaştı. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 sona erdi.



Maçtan Dakikalar


12. dakikada Erhan’ın sağ kanattan ortasında Tambe’nin kafa vuruşunda top Elazığspor savunmasından döndü.


23. dakikada Emre’nin sert ortasında gelişine vuran Tatos meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


31. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Ahmet Aras’ın plasesinde top filelere gitti. 0-2


55. dakikada Atabey’in ortasında ceza sahası içinde Tambe’nin gelişine şutunda top kaleci Soner’de kaldı.


58. dakikada Batuhan’ın ortasında ceza sahası içinde Tambe’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2


86. dakikada Elazığspor savunmasından dönen topa gelişine vuran Atabey, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Oktay Önge xx, Deniz Caner Özaral xx


Adana Demirspor: İsmail x, Tolgahan x (Batuhan dk. 22 x), Yiğitcan xx, Lalawele x (Loemba dk. 78 x), Lingane x, Tambe xx, Abdulkadir xx, Erhan xx, Savaş xx, Mendy x (Atabey dk. 46 xx), Sezer xx


Yedekler: Kurtuluş, Umut, Mustafa, Batuhan, Erkam, Can


Teknik Direktör: Timuçin Beyazit


Elazığspor: Soner xx, Bjarnason xx (Murat dk. 89 ?), Kadir xx, Onur xx, Fatih xx, Erman xx, Tatos xx (Alparslan dk. 70 x), Ahmet xx, Emre xx, Sezgin xx, Tom xx (Berk dk. 89 ?)


Yedekler: Sabri, Sarpong, Adem, Enes, Berk, Ali, Mertan, Kadir


Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar


Goller: Tatos (dk. 23), Ahmet (dk. 31) (Elazığspor), Tambe (dk. 58), Atabey (dk. 86) (Adana Demirspor)


Kırmızı kart: Ahmet (dk. 79) (Elazığspor)


Sarı kartlar: Soner, Ahmet, Erman, Emre, Tom (Elazığspor), Sezer, Savaş, Atabey, Lingane (Adana Demirspor)




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