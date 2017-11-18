Diğer
Kategoriler
18 Kasım 2017 17:39

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Gazişehir Gaziantep FK: 2

TFF 1.

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Gazişehir Gaziantep FK: 2

18 Kasım 2017 17:39

Lig’in 12. haftasında Adana Demirspor evinde karşılaştığı Gazişehir Gaziantep FK 2-2 berabere kaldı.



Maçtan Dakikalar


11. dakikada Gökhan’ın sağ kanattan ortasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Muhammet, kaleci İsmail’i çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu. 0-1


34. dakikada kaleci İsmail’in uzun pasında Tambe, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Plasesinde meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-1


71. dakikada Lalawele’nin yerden sert ortasında Gazişehir Gaziantep FK savunmasına çarpan top ağlarla buluştu. 2-1


90+5. dakikada Webo’nun sert şutunda kaleciden dönen topu tamamlayan Özgürcan topu ağlarla buluşturdu.2-2



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Erkan Özdamar xx, Önder Yılmaz xx, Utku Tunavelioğlu


Adana Demirspor: İsmail xxx, Yiğit İncedemir xxx, Yiğitcan Erdoğan xx, Lalawele xx, Joseph xx, Tambe xxx (Loemba dk. 89 x) , Abdulkadir xx, Erhan xx, Savaş x (Tolgahan dk. 82 ?), Sezer xxx, Atabey x (Mendy dk. 63 x)


Yedekler: Kurtuluş, Tolgahan, Umut, Loemba, Batuhan, Can


Teknik Direktör: Ersel Uzgur


Gazişehir Gaziantep FK: Adam xx, Ahmet xx, Murat xx, Kabasele x (De Valle dk. 46 x) , Muhammet Reis xx, Yasin x (Özgürcan dk. 76 x), Webo xx, Gökhan xx, Okan xx (Muhammed Himmet dk. 63 x), Özgür x, Sinan x


Yedekler: Necati, Yusuf, Akakpo, Samican, Ali,


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Goller: Muhammet (dk. 11) Özgürcan (dk. 90+5) (Gazişehir Gaziantep FK) Tambe (dk. 34) Sinan (dk. 71 k.k.) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Sezer, Joseph, Yiğitcan Erdoğan, Tambe (Adana Demirspor) Ahmet, Yasin (Gazişehir Gaziantep FK)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
20
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç