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25 Kasım 2017 15:04

TFF 1. Lig: Adanaspor: 3 - Gaziantepspor: 2

2 mağlup etti.

TFF 1. Lig: Adanaspor: 3 - Gaziantepspor: 2

25 Kasım 2017 15:04



Maçtan Dakikalar


21. dakikada Oktay’ın ara pasında ceza sahası içinde Gökhan’ın gelişine şutunda top ağlara gitti. 0-1


34. dakikada Koman’ın sağ kanattan ortasında Bahattin Köse’nin kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.


42. dakikada Gaziantepspor savunmasından dönen topa gelişine vuran Koman meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1


48. dakikada Oktay’ın yerden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Harun Enes’in plasesinde top filelerle buluştu.1-2


81. dakikada Sercan Kaya’nın ortasında ceza sahası içinde Yakup’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2


90. dakikada Sercan’ın plasesinde top ceza sahası içinde Oktay’ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Bahattin topu filelere gönderdi. 3-2



Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Sezgin Çınar xx, Vural Gül xx


Adanaspor: İrfan x, Gökhan x, Abdulaziz x, Magaye x (Bilal dk. 26 x), Oğuzhan x (Sercan dk. 54 x), Onur x, Digao xx, Didi x, Koman xx, Bekir x (Yakup dk. 66 x), Bahattin xx


Yedekler: Hayrullah, Ahmet, Foguinho xx, Uğur


Teknik Direktör: Kemal Kılıç


Gaziantepspor: Selçuk x, Şenol xx Serkan xx (Sait dk. 45 x), Zeki x, İlker xx Oktay x (Hüseyin dk. 90 ?), Müslüm x, Gökhan x, Yusuf xx (Emirhan dk. 65 x), Mustafa xx, Harun xx


Yedekler: Adnan, İbrahim, Deniz, Mehmet


Teknik Direktör: Vedat Özsoy


Goller: Gökhan (dk. 21), Enes (dk. 48) (Gaziantepspor), Koman (dk. 42), Yakup (dk. 81 ), Bahattin (dk. 90)(Adanaspor)


Sarı kartlar: Digao, Gökhan (Adanaspor), Müslüm, Selçuk, Zeki (Gaziantepspor)




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