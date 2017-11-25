TFF 1. Lig: Adanaspor: 3 - Gaziantepspor: 2

Maçtan Dakikalar
21. dakikada Oktay’ın ara pasında ceza sahası içinde Gökhan’ın gelişine şutunda top ağlara gitti. 0-1
34. dakikada Koman’ın sağ kanattan ortasında Bahattin Köse’nin kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.
42. dakikada Gaziantepspor savunmasından dönen topa gelişine vuran Koman meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
48. dakikada Oktay’ın yerden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Harun Enes’in plasesinde top filelerle buluştu.1-2
81. dakikada Sercan Kaya’nın ortasında ceza sahası içinde Yakup’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
90. dakikada Sercan’ın plasesinde top ceza sahası içinde Oktay’ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Bahattin topu filelere gönderdi. 3-2
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Sezgin Çınar xx, Vural Gül xx
Adanaspor: İrfan x, Gökhan x, Abdulaziz x, Magaye x (Bilal dk. 26 x), Oğuzhan x (Sercan dk. 54 x), Onur x, Digao xx, Didi x, Koman xx, Bekir x (Yakup dk. 66 x), Bahattin xx
Yedekler: Hayrullah, Ahmet, Foguinho xx, Uğur
Teknik Direktör: Kemal Kılıç
Gaziantepspor: Selçuk x, Şenol xx Serkan xx (Sait dk. 45 x), Zeki x, İlker xx Oktay x (Hüseyin dk. 90 ?), Müslüm x, Gökhan x, Yusuf xx (Emirhan dk. 65 x), Mustafa xx, Harun xx
Yedekler: Adnan, İbrahim, Deniz, Mehmet
Teknik Direktör: Vedat Özsoy
Goller: Gökhan (dk. 21), Enes (dk. 48) (Gaziantepspor), Koman (dk. 42), Yakup (dk. 81 ), Bahattin (dk. 90)(Adanaspor)
Sarı kartlar: Digao, Gökhan (Adanaspor), Müslüm, Selçuk, Zeki (Gaziantepspor)