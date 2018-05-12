THK Yüreğir Şubesi açıldı

THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan, sportif havacılıkla ilgili her yıl 50 bin civarında gence kurs ve eğitim verdiklerini anlattı.

15 Temmuz Şehitler Parkı, Bilim Tarih ve Kültür Kompleksi içerisinde yer alan THK Yüreğir Şubesi’nin açılış töreni, model uçak gösterisiyle başladı.

Açılışta konuşan THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan, dünyada THK’nin yanına bile yaklaşacak başka bir kurum olmadığını belirterek “Ben 2 gün önce İstanbul’da bizim üst kurumumuz olan Uluslararası Havacılık Federasyonu toplantısındaydım. Dünyadaki 110 ülkenin tamamını toplayın ancak Türk Hava Kurumu kadar ediyor. Oralarda spor kulüpleri olarak devam ediyor” dedi.

THK’nin Hava Olimpiyatları 2020’yi organize edeceğine vurgu yapan Atılgan, “Ülkemiz hakkında çok yoğun propagandaların olduğu bir ortamda, Amerika ve Almanya’nın çok yoğun antipropagandası altında Türk Hava Kurumu buna aday oldu ve büyük bir gayretle aldık. Cumhurbaşkanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da koordinesi ve yardımlarıyla bu organizasyonu almamız büyük bir olay oldu. Çünkü hala Türkiye’de yapılmaması için direnç gösteren bazı ülkeler var. Ama her gelen ülkemiz aleyhindeki bu propagandaların yersiz ve yanlış olduğunu görüyor” diye konuştu.

Atılgan, Türk Hava Kurumu’nun üniversitesiyle, tekniğiyle, uçuş akademisiyle, 400 şubesiyle, yangın uçaklarıyla, helikopterleriyle bünyesinde 2 bin kişi çalışan büyük bir kurum halinde milletten aldıkları yardımlarla faaliyetlerini yürüttüğüne dikkat çekerek, diğer taraftan da sportif havacılıkla ilgili her yıl 50 bin civarında gence kurs ve eğitim verdiğini anlattı.

Konuşmaların ardından AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ve Kürşat Atılgan, açılış kurdelesini kesti.

Daha sonra protokol üyeleri şube binasını gezerek model uçak yapan çocukların çalışmalarını inceledi.