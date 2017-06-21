Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 12:51

Tıbbi Mümessiller iftar sofrasında buluştu

Mümessil Dayanışma Derneği (MÜDAD) Adana Şubesi, Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi önünde iftar yemeği etkinliği düzenledi.

Tıbbi Mümessiller iftar sofrasında buluştu

21 Haziran 2017 12:51


MÜDAD Türkiye Yönetim Başkanı Atay Dumlu ve Adana İl Başkanı Seyhan Kardeş’in düzenlediği iftar yemeğinde, kaynaşma fırsatı bulan satış mümessilleri, bu tür birlikteliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.


İftar yemeğinden sonra, Çukurova Belediye Orhan Kemal Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe geçen davetlilere hitap eden MÜDAD Adana İl Başkanı Seyhan Kardeş, " Bugün bizler için çok güzel bir gün. Bundan birkaç yıl öncesine kadar, camia içinde birlik olabilmeyi hayal dahi edemezken, şimdi tıbbi mümessileri aynı çatı altında toplayan bir derneğe sahip olmanın, arkadaşlarımızla bu salonda bir araya gelmenin ve artık geleneksel hale gelen 3’üncü yaz buluşması etkinliğini yapabilmenin sevincini yaşıyoruz" dedi.


Derneğin amacının, 20 bin tıbbi mümessilin dayanışmasını sağlamak olduğuna dikkat çeken Seyhan Kardeş, "Amaçlarımızın arasında, tıbbi mümessillik mesleğinin kamuoyunda doğru algılanmasını sağlamak, tıbbi mümessillerin, hak ve menfaatlerini korumak, mesleğin gelişimine destek olmak, üyeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımları sağlamak, yaşadığımız sıkıntılar hakkında işverenlerimize ve yöneticilerimize çağrıda bulunabilmek yer almaktadır" diye konuştu.


MÜDAD’ın yaptığı çalışmalardan söz eden Kardeş, konuşmasına şöyle devam etti:


"Endüstri temsilcileri ve Sağlık Bakanlığı ilaç ve tıbbi cihaz kurumu ile bugüne kadar yaptığımız temaslardan aldığımız olumlu görüşlerin, bu sorunların çözümü için de devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Derneğimizin iletişim stili olarak belirlediği ’çözüm için yapıcı geri bildirim verme misyonumuzu’ bundan sonra da etkin bir şekilde ortaya koymaya devam edeceğiz. Mesleğimizin birçok sorunu bulunmaktadır. Bizler, daha önce herhangi bir meslek örgütüne sahip olmadığımız için sorunlarımızı yeterince dile getiremedik. Artık, derneğimiz aracılığıyla, sorunlarımızı aktarma fırsatına sahibiz. Biz inanıyoruz ki, sorunlarımıza çözüm bulabilirsek, çalıştığımız firmalarda hedefledikleri maksimum verimliliğe daha kolay ulaşabileceklerdir."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Açık
    36°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:08
  • Güneş :05:13
  • Öğle :12:51
  • İkindi :16:43
  • Akşam :20:09
  • Yatsı :21:57
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!