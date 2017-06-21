Tıbbi Mümessiller iftar sofrasında buluştu

MÜDAD Türkiye Yönetim Başkanı Atay Dumlu ve Adana İl Başkanı Seyhan Kardeş’in düzenlediği iftar yemeğinde, kaynaşma fırsatı bulan satış mümessilleri, bu tür birlikteliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.

İftar yemeğinden sonra, Çukurova Belediye Orhan Kemal Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe geçen davetlilere hitap eden MÜDAD Adana İl Başkanı Seyhan Kardeş, " Bugün bizler için çok güzel bir gün. Bundan birkaç yıl öncesine kadar, camia içinde birlik olabilmeyi hayal dahi edemezken, şimdi tıbbi mümessileri aynı çatı altında toplayan bir derneğe sahip olmanın, arkadaşlarımızla bu salonda bir araya gelmenin ve artık geleneksel hale gelen 3’üncü yaz buluşması etkinliğini yapabilmenin sevincini yaşıyoruz" dedi.

Derneğin amacının, 20 bin tıbbi mümessilin dayanışmasını sağlamak olduğuna dikkat çeken Seyhan Kardeş, "Amaçlarımızın arasında, tıbbi mümessillik mesleğinin kamuoyunda doğru algılanmasını sağlamak, tıbbi mümessillerin, hak ve menfaatlerini korumak, mesleğin gelişimine destek olmak, üyeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımları sağlamak, yaşadığımız sıkıntılar hakkında işverenlerimize ve yöneticilerimize çağrıda bulunabilmek yer almaktadır" diye konuştu.

MÜDAD’ın yaptığı çalışmalardan söz eden Kardeş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Endüstri temsilcileri ve Sağlık Bakanlığı ilaç ve tıbbi cihaz kurumu ile bugüne kadar yaptığımız temaslardan aldığımız olumlu görüşlerin, bu sorunların çözümü için de devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Derneğimizin iletişim stili olarak belirlediği ’çözüm için yapıcı geri bildirim verme misyonumuzu’ bundan sonra da etkin bir şekilde ortaya koymaya devam edeceğiz. Mesleğimizin birçok sorunu bulunmaktadır. Bizler, daha önce herhangi bir meslek örgütüne sahip olmadığımız için sorunlarımızı yeterince dile getiremedik. Artık, derneğimiz aracılığıyla, sorunlarımızı aktarma fırsatına sahibiz. Biz inanıyoruz ki, sorunlarımıza çözüm bulabilirsek, çalıştığımız firmalarda hedefledikleri maksimum verimliliğe daha kolay ulaşabileceklerdir."