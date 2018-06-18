Adana Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanımını teşvik etmek amacıyla yürüttüğü “Toplu Taşıma Kullan Zaman Sana Kalsın” projesi kapsamında Bölgesel Ulaşım Rehberi hazırladı. Belediye otobüsü, özel halk otobüsü, minibüs ve hafif raylı sistemin (metro) daha erişilebilir olmasına yönelik çalışmada hazırlanan 19 ayrı harita ana arterlerdeki duraklara asıldı.

Toplu taşımaya Avrupa modeli

Adana Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği’nin (AB) desteklediği ‘Avrupa’da Ulaşım Yoğunluğunu Azaltma, Ulaşım Verimliliğini Artırma’ projesine Bükreş (Romanya), Üsküp (Makedonya), Amman (Ürdün) ve Talin’le (Estonya) birlikte paydaş oldu. Londra, Paris, Viyana, Kopenhag ve Berlin’de ulaşım sorunlarına uygulanan çözüm politikalarıyla örtüşen, sürdürülebilir öneriler geliştirmek üzere Avrupalı uzmanlar Adana’ya geldi. İngiliz Direktör David Bull ve Akademisyen Dr. Cavoli Clemence, Viyana Doğal Kaynaklar ve Yaşam Bilimleri Üniversitesi Ulaştırma Araştırmaları Enstitüsü’nde görevli Araştırmacı Roman Klementschitz Adana’da incelemelerde bulundu.

Yakın gelecekte akılcı çözümler

Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Şaban Acar’ın başkanlığında yapılan toplantıda konuk heyet ile birlikte Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, TCDD temsilcileri Adana’nın mevcut durumu ve şehrin yeni yatırımlarla yakın gelecekte öngörülen ulaşım sorunlarını tartıştı. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin kullandığı teknolojiler ve ulaşım politikaları değerlendirildi. Avrupalı uzmanlar, Adana’da eğlencenin ve alışverişin merkezi olan Ziyapaşa Bulvarı’nın yayalaştırılması alternatif üzerine önerilerde bulundu.

Haritalarla ulaşım daha kolay

Toplantıdan çıkan sonuçlara göre, toplu taşıma araçları olan belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri, minibüsler, hafif raylı sistemin daha erişilebilir olması için Adana Büyükşehir Belediyesi Bölgesel Ulaşım Rehberi hazırladı. Toplu taşıma araçlarının rotalarını, otobüs duraklarının ve metro istasyonlarının konumlarını gösteren haritalar ortaya çıktı. Oluşturulan 19 ayrı harita Adana’nın ana cadde ve bulvarlarındaki duraklara asıldı. Kent halkı, bu haritaları inceleyerek toplu taşıma araçlarından çok daha verimli yararlanmaya başladı.