Toplu taşıma şoförlerine öfke kontrolü ve iletişim eğitimi

Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi’nde düzenlenen eğitime; Özel Halk Otobüsleri ile Özel Dolmuş Minibüs Şoförleri, Ticari Taksi Şoförleri ve İl İçi Yerleşim Yerleri Arası Toplu Taşıma Araçları Şoförleri katıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de eğitime katılarak; şoförlere yönelik bir konuşma yaptı.

Seminerde; 4736 Sayılı Kanun Kapsamında Ücretsiz Seyahat Uygulaması’nın yanı sıra İletişim ve Davranış, Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü konularında da katılımcılara bilgi verildi.

Seminere katılan sürücülere "Katılım Belgesi" verilerek, "Şoför Uygunluk Belgesi" düzenlenecek.