Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 16:51

Toplu taşıma şoförlerine öfke kontrolü ve iletişim eğitimi

Adana Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Adana Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde, toplu taşıma şöförlerine Engelli Bireylerle Sağlıklı İletişim Yolları eğitimi verildi.

Toplu taşıma şoförlerine öfke kontrolü ve iletişim eğitimi

08 Ağustos 2018 16:51


Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi’nde düzenlenen eğitime; Özel Halk Otobüsleri ile Özel Dolmuş Minibüs Şoförleri, Ticari Taksi Şoförleri ve İl İçi Yerleşim Yerleri Arası Toplu Taşıma Araçları Şoförleri katıldı.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de eğitime katılarak; şoförlere yönelik bir konuşma yaptı.


Seminerde; 4736 Sayılı Kanun Kapsamında Ücretsiz Seyahat Uygulaması’nın yanı sıra İletişim ve Davranış, Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü konularında da katılımcılara bilgi verildi.


Seminere katılan sürücülere "Katılım Belgesi" verilerek, "Şoför Uygunluk Belgesi" düzenlenecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç