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30 Temmuz 2018 11:40

Toplu taşımada nakit ödeme kalkıyor

Belediye otobüsleri ve metroda olduğu gibi 1 Ağustos’tan itibaren özel halk otobüsleri ve dolmuşlarda da Kentkart, Araçkart ve temassız kredi kartları geçerli olacak.

Toplu taşımada nakit ödeme kalkıyor

30 Temmuz 2018 11:40


Adana’da kentiçi toplu taşıma hizmetlerinde tam otomasyona geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından 1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren özel halk otobüsleri ve dolmuşlarda paralı biniş uygulaması sona erecek. Vatandaşlar, belediye otobüsleri ve metroda olduğu gibi özel halk otobüsleri ve dolmuşlarda da Kentkart, Araçkart ve temassız kredi kartlarını kullanarak seyahat edebilecek.


Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, toplu taşıma hizmetinin güvenli ve ekonomik şekilde yürütülmesi amacıyla uygulamaya konulan elektronik ücret toplama sisteminde tam otomasyon sağladı. Buna göre 1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren belediye otobüsleri ve metroda olduğu gibi özel halk otobüsleri ve dolmuşlarda paralı biniş uygulamasının sona ereceği duyuruldu. Anılan tarihten itibaren vatandaşların özel halk otobüsleri ve dolmuşların tamamında Kentkart, Araçkart ve temassız kredi kartlarını kullanarak toplu taşıma hizmetinden yararlanacağı belirtildi.


1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe girecek uygulamada mevcut ücret tarifelerinin geçerli olduğu ifade edilirken, şehit, gazi yakınları, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların kişiselleştirilmiş kartları ile ücretsiz yararlanmayı sürdüreceği bildirildi.




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