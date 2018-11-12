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Torbacı karı-koca tutuklandı

Adana merkezli 4 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde torbacılık yapmaktan yakalanan karı kocayla birlikte 12 kişi tutuklandı.

Adana merkezli 4 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde torbacılık yapmaktan yakalanan karı kocayla birlikte 12 kişi tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokaklarda uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen ve torbacı diye tabir edilen şahıslara yönelik yaklaşık 5 ay önce çalışma başlatıldı. Polis savcılıktan alınan izinle zanlıları teknik ve fiziki olarak takibe başladı.


Soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticaretine katıldığı ileri sürülen şahıslara yönelik 6 Kasım sabahı Adana, Hakkari, Ankara ve İstanbul illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden 22'si gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda paketler halinde satışa hazır bir miktar eroin ve esrar ele geçirildi.



Karı koca torbacı çıktı


4 gün boyunca emniyette sorgulanan zanlılar, teknik ve fiziki takibe rağmen torbacılık yapmadıklarını ileri sürdü. Bu arada zanlılardan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözaltına alınan S.U. ile K.K.U.'nun karı koca oldukları, hem kadının hem de kocanın torbacılık yaptığı iddia edildi. Kadının çocuklarının yanında evden uyuşturucu satışı yaptığı, kimi zamanda evinde çocuklarının yanında uyuşturucu kullandırdığı ileri sürüldü. Bu arada K.K.U.'nun kardeşi F.K. de aynı operasyonda gözaltına alındı. Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan karı koca ve kardeş olmak üzere 12 kişi tutuklanırken, 5 kişi ev hapsi cezası, 5 kişi ise adli kontrol aldı.


Bu arada, ara yakalamalarda da 7 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

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