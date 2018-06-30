Torbacılara darbe klip oldu

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız göreve geldikten sonra "gençliğimizi ve geleceğimizi çalan uyuşturucu tacirlerine asla taviz vermeyeceğiz" diyerek torbacılara yönelik amansız bir mücadele başlattı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ise bu talimat ile hareket ederek 10 ayda düzenlediği operasyonlarda, 4 bin 8 kişiyi yakaladı. Yapılan baskınlarda ise 1 ton 538 kilo esrar, 464 kilo 553 gram eroin, 1 kilo 36 gram kokain, 3 bin 306 kök Hint keneviri, 1 kilo 373 gram metanfetamin ele geçirildi.

Ayrıca polis şüphelilerin üzerinden uyuşturucu satışından elde edilen 302 bin 502 lira para buldu. Operasyonda ise 1 milyon 670 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 4 bin 8 şüpheliden 930’u tutuklanırken, 486 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göreve geldiği 10 aydır sokaktan uyuşturucuyu yok etmek çalıştıklarını anlatan Selami Yıldız, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, kent genelinde yapılan operasyonları anlatan kısa film hazırlattı.

Vatandaşların çalışmalar hakkında daha kapsamlı bilgi sahibi olması amacıyla hazırlanan filmde, operasyonlar ve yapılan şok baskınların görüntülerine yer verildi. "Gençliğimizi geleceğimizi çalan bu uyuşturucu tacirlerine asla taviz vermeyeceğiz" diyen Yıldız, "Bu illeti kentimizden ve ülkemizden söküp atana kadar yılmadan, yorulmadan çalışacağız. Uyuşturucunun ülke sınırlarını aşarak küresel bir sorun haline gelmiştir. Terör ve suç örgütlerinin en büyük gelir kaynağı olan bu illet ile mücadelemiz aralıksız sürecek. Kentin tüm noktalarında yaptığımız şok baskınlarla mücadelemiz kararlılıkla sürecek" dedi.