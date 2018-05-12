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12 Mayıs 2018 08:54

Torbacılara özel harekatlı şafak baskını: 10 gözaltı

Adana’da özel harekat polisinin de katılımıyla torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Torbacılara özel harekatlı şafak baskını: 10 gözaltı

12 Mayıs 2018 08:54


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şahısları tespit etti. Polis bu tespitler üzerine şafak vakti özel harekat polisinin de katılımıyla belirlenen adreslere baskın yaptı.


Baskında 10 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılardan 2’si adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken 8 zanlı tutuklandı.




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