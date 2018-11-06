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Torbacılara şafak vakti baskın: 25 gözaltı

Adana’da 350 polis ile şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Adana'da 350 polis ile şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri 350 polis ile, şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlattı. Özel Harekat timlerinin de desteği ile 30 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel Harekat timleri söz konusu şahısları evlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak girdi. Evlerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alınırken zanlılar adli tıp birimindeki kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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