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17 Temmuz 2018 07:04

Torbacılara şafak vakti baskın

Adana’da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Torbacılara şafak vakti baskın

17 Temmuz 2018 07:04



Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Daha önceden belirlenen çok sayıda adrese özel harekat timlerinin de desteği ile eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda, şahısların evleri narkotik dedektör köpeği ‘oscar’ tarafından detaylıca arandı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.




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