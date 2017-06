Torbacılara şok baskın

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının vatandaşlara esrar sattığı ihbarını aldı. Polis, önce esrar satın alan şahısları takibe başladı. Şahıslar, esrar aldıktan bir süre sonra durduran polis, üzerlerinde yaptığı aramada esrarı buldu. Ekipler, daha sonrada esrar satan şahıslara mahallede şok baskın yaptı. Yapılan baskında duvarlara açılan deliklerde, taş altlarında, zanlıların ceplerinde esrar ele geçirildi. Ayrıca polis, bir zulada poşet içinde satışa hazır esrar ve otomatik tabanca ve tabancaya ait şarjör ele geçirildi. Polisin bu operasyonu an be an görüntülendi. Operasyonda 560 paket esrar ele geçirilirken, Yusuf T., Murat T., Barış K., Halit Ç., Muhammet A., Serkan Ü. ve Nadir N.’yi gözaltına aldı. Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Zanlıların bir kısmı "bizim bunlarla ne işimiz olur" diyerek esrar sattıklarını kabul etmezken cebinden esrar çıkan torbacılar ise "içiciyiz" diye savunma yaptığı öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevke edilen zanlılardan Yusuf T., Murat T., Barış K. ve Halit Ç. tutuklanırken diğer 3 şahıs adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.