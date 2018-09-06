Toros Aladağlar Bisiklet Festivali sona erdi

ABİT Başkanı İzzet Altınsoy, Toroslar Bisiklet Festivali’nin Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik’in destekleri ile düzenlediklerini belirtti. 60 kişiden oluşan bisikletçi ile ilk gün el değmemiş orman içerisinde patika yollardan Yedigöze su kaynağına, ikinci gün Eğninin Gözü su kaynağına, üçüncü gün ise yine Seyhan Nehrini besleyen su kaynağı olan Küp Şelalelerini Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcılar ile pedalladıklarını kaydeden Altınsoy, iki gece Aladağ Futbol Stadı’nda üçüncü gece de Küp Şelalesi’nde çadırlarda konakladıklarını söyledi.

Aladağ’ın tarihi yerleri ve doğal güzellikler bakımından oldukça zengin bir ilçe olduğunu belirten Altınsoy, "Aladağ’ın doğasıyla, havasıyla, sularıyla ve harabeleriyle turizm yönünden Adana ilinin en güzel ve en zengin bölgelerinden biri olduğunu festivale katılan bütün arkadaşlar tanık oldular. Aladağlar’da bisikletle yapılacak birçok rota olması sebebiyle seneye 3. Toroslar Bisiklet Festivali için şimdiden rota çalışmalarımız başladı" dedi.