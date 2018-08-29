Toroslar Aladağ Bisiklet Festivali yarın başlıyor

ABİT Başkanı İzzet Altınsoy, festivalin amacını bisiklet birlikteliği oluşturmak, kaynaşmak ve eğlenmek olduğun ifade ederek, "Artık pek çok kişi iş hayatının yoğun stresini doğaya yönelerek atmaya çalışıyor. Doğayla iç içe olmak, yalnızlığın tadını çıkarmak ve tüm bunları yaparken sportif bir eylem içerisinde bulunmak isteyenlerin en popüler tercihi ise bisiklete binmek. Bisiklet severler için mevsimin ne olduğu hiç önemli değil. Sonbaharda yerleri süsleyen rengarenk yapraklar arasında, kışın bembeyaz bir sadeliğe dönüşen karların gölgesinde, bahar ve yaz aylarında ise yeşilin bin bir tonuyla raks eden ve yüreğinizi ısıtan güneş eşliğinde pedal çevirmekten daha keyifli ne olabilir ki?” dedi.

Altınsoy, festivalle ilgili olarak da şu bilgileri aktardı:

“Tur 30 Ağustos Perşembe günü saat 10.00’da tren garı önünden eşyaların ve bisikletlerin araçlara yüklenmesi ile başlayacak ve 4 gün sürecektir. Yokuş çıkmaktan keyif alan bisiklet severler çok eğlenecektir. Konaklamalar çadırlarda yapılacak, dileyen katılımcılar açık havada da uyuyabilecekler. Tur boyunca katılımcıların bagajları, destekleyici belediyenin araçlar ile günün başlangıç noktasından alınarak, günün bitiş noktasına bırakılacak. Her türlü olasılık ve en yavaş katılımcılar göz önüne alınarak hazırlanan zaman programı teknik toplantıda katılımcılara bildirilecek. Sabah uyanamayan, tur esnasında oyalandığı için geride kalan katılımcılara, organizasyonun tehlikeye düşmemesi için imtiyaz gösterilmeyecek. Tur parkuru boyunca birçok noktada temiz içilebilir su kaynakları bulunmaktadır. Katılımcılar sıkıntı çekmeden su ihtiyacını karşılayabilecektir.”