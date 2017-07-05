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05 Temmuz 2017 10:40

Toroslar EDAŞ çalışanlarından Kızılay’a kan ve kök hücre bağışı

Toroslar Elektrik Dağıtım A.

Toroslar EDAŞ çalışanlarından Kızılay’a kan ve kök hücre bağışı

05 Temmuz 2017 10:40

Ş’nin ev sahipliğinde, kan ve kök hücre bağışı etkinliği düzenlendi.


Ş. Genel Müdürlüğünde, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen anlamlı etkinlikte, öncelikle tüm personele kan ve kök hücre bağışı konusunda eğitim verildi. Daha sonra şirket yöneticileri ve personelinin kan ve kök hücre bağışları kabul edildi.


Ş. Dağıtım Direktörü Mehmet Kayacı, kan ve kök hücre bağışının önemine işaret ederek, “Bağışın önemini elbette biliyoruz, ancak bu tür eğitimlerde verilen hizmetin tüm aşamaları anlatılıyor. Hayat kurtaran bu güzel sistemin bir parçası olduğumuzu daha iyi anlıyoruz, daha istekli hale geliyoruz ve mutluluk duyuyoruz. Ben de bu anlamlı günde hem eğitim aldım hem de kan bağışı yaptım. Bunun için Türk Kızılayı’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Kök hücre bazen tek çare


Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da kan bağışlarının düzenli olmasının hastanelerdeki ihtiyacı karşılamada önemli olduğunu belirterek, “Bazı hastalıkların tek çaresi kök hücre nakli. Dolayısıyla ne kadar çok doku örneği alırsak insanların, minicik yavrularımızın hayatta kalma ihtimalini artırabiliriz” şeklinde konuştu.


Bugün bağışta bulunan Ş. çalışanlarının, kan ve kök hücreleriyle tanımadıkları, bilmedikleri insanların hayatlarına en güzel dokunuşları yaptığını ifade eden Saygılı, “İnsanların yaşamını hem elektrikle hem de hayati bağışlarınızla aydınlatıyorsunuz. Duyarlılığınız için Sayın Kayacı başta olmak üzere, bağış etkinliğimize katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, etkinlik sonunda Ş. Dağıtım Direktörü Mehmet Kayacı’ya teşekkür plaketi takdim etti.




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